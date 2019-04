„Mr. Toilet: The World‘s #2 Man“: Doku über den Anwalt der Toilette

Singapur/Toronto (APA/Reuters) - Über 20 Jahre wirbt Jack Sim für den weltweiten Zugang zu hygienischen Sanitäranlagen. Nun wurde das ungewöhnliche Leben und Wirken des als Mr. Toilet bekannten Aktivisten verfilmt. So steht der aus Singapur stammende Gründer der Welttoilettenorganisation im Zentrum von Lily Zepedas „Mr. Toilet: The World‘s #2 Man“, der Samstag Weltpremiere beim Hot Docs Documentary Festival in Toronto feiert.

„Toiletten sind meine Religion, und wir schaffen eine Glaubensrichtung, der sich jeder verschreiben kann“, zeigte sich der 62-Jährige gegenüber Reuters euphorisch über seine Mission: „Wir müssen Toiletten sexy machen.“ Sim war in der vergangenen Jahrzehnten in verschiedensten Regionen von Asien und Afrika tätig und die treibende Kraft hinter dem 2013 von der UNO ausgerufenen Welttoilettentag am 19. November.

Schließlich hätten 60 Prozent der Weltbevölkerung nach wie vor keine Toilette zuhause oder zumindest keine, die menschliche Hinterlassenschaften zuverlässig entsorgt. Das sei nicht nur ein massives Hygieneproblem, sondern setze gerade in Indien Mädchen und Frauen bei der Entäußerung im Freien sexuellen Übergriffen aus.

(S E R V I C E - https://mrtoiletfilm.com/)