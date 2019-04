Eishockey: Statistiken zur EBEL-Saison 2018/19

Wien (APA) - Statistiken zur Saison 2018/19 der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL), die am Mittwochabend mit dem Finaltriumph des KAC über die Vienna Capitals zu Ende gegangen ist:

~ Topscorer der gesamten Saison (Punkte - Tore/Assists in Spielen): 1. Christoper DeSousa (Vienna Capitals) 83 (46/37 in 72) 2. Peter Schneider (Vienna Capitals) 81 (40/41 in 72) 3. Nicholas Eric Petersen (KAC) 79 (31/48 in 66) 4. John Hughes (Red Bull Salzburg) 75 (23/52 in 66) 5. Janos Hari (Fehervar AV 19) 72 (23/49 in 59) 6. Andrew Clark (HC TWK Innsbruck) 69 (20/49 in 52) 7. Taylor Vause (Vienna Capitals) 65 (22/43 in 65) 8. Colton Jaret Yellow Horn (Graz 99ers) 64 (26/38 in 61)

Topscorer im Play-off: 1. Taylor Vause (Vienna Capitals) 20 (6/14 in 18) 2. Christopher DeSousa (Vienna Captals) 19 (10/9 in 18) 3. Thomas Koch (KAC) 15 (3/12 in 15)

Beste Torschützen der Saison: 1. Christopher DeSousa (Vienna Capitals) 46 in 72 Spielen 2. Peter Schneider (Vienna Capitals) 40 in 72 3. Andrew Michael Yogan (HC Innsbruck) 34 in 52 4. Brendan O‘Donnell (Dornbirn Bulldogs) 33 in 43 5. Nicholas Eric Petersen (KAC) 31 in 66

Toptorschützen im Play-off: 1. Christopher DeSousa (Vienna Capitals) 10 in 18 2. Andrew Jacob Kozek (KAC) 7 in 15 3. Sondre Olden (Vienna Capitals) 7 in 18

Beste Assistgeber der Saison: 1. John Hughes (Red Bull Salzburg) 52 in 66 Spielen 2. Andrew Clark (HC Innsbruck) 49 in 52 3. Janos Hari (Fehervar AV 19) 49 in 59

Top-Assistgeber im Play-off: 1. Taylor Vause (Vienna Capitals) 14 in 18 2. Thomas Koch (KAC) 12 in 15 3. John Hughes (Red Bull Salzburg) 10 in 13

Beste Torhüter der Saison (Fangquote in Prozent): 1. Lars Haugen (KAC) 93,3 2. Leland Irving (HCB Südtirol) 92,0 3. Jean-Philippe Lamoureux (Vienna C.) 91,9 . David Kickert (Black Wings Linz) 91,9

Beste Torhüter im Play-off: 1. Lars Haugen (KAC) 94,4 2. David Kickert (Black Wings Linz) 93,5 3. Jean-Philippe Lamoureux (Vienna C.) 93,2

Meiste Strafminuten der Saison (Minuten pro Match): 1. Matthew Pelech (VSV) 2,95 2. Kevin Szabad (VSV) 2,90 3. Domen Vedlin (KHL Medvescak Zagreb) 2,37 4. Adam Comrie (KAC) 2,15

Meiste Strafminuten im Play-off: 1. Michael Blunden (HCB Südtirol) 6,60 2. Patrik Novak (HC Znojmo) 5,80 3. Nicolas Hlvava (HC Znojmo) 3,33 4. Rafael Rotter (Vienna Capitals) 3,14

Beste Powerplay-Teams der Saison (Effektivität in Prozent): 1. Moser Medical Graz 99ers 24,9 2. EHC Liwest Black Wings Linz 24,4 3. HC TWK Innsbruck ‚Die Haie‘ 23,8 4. HCB Südtirol Alperia 23,6 5. EC KAC 21,1 6. EC Red Bull Salzburg 20,8 7. Dornbirn Bulldogs 19,3 8. spusu Vienna Capitals 19,0 9. VSV 17,9

Beste Powerplay-Teams im Play-off: 1. EHC Liwest Black Wings Linz 27,3 2. HCB Südtirol Apleria 23,8 3. Moser Medical Graz 99ers 20,8 4. EC KAC 19,7 5. spusu Vienna Capitals 14,9 6. EC Red Bull Salzburg 13,3

Penalty Killing - Saisonwertung (Effektivität in Prozent): 1. EC Red Bull Salzburg 85,5 2. EC KAC 83,5 3. spusu Vienna Capitals 82,5

Penalty Killing - Play-off-Wertung: 1. spusu Vienna Capitals 88,0 2. EC KAC 87,7 3. EC Red Bull Salzburg 87,2

Fair Play - Saisonwertung (Strafminuten pro Spiel): 1. KHL Medvescak Zagreb 8,7 2. Fehervar AV 19 9,1 3. EC Red Bull Salzburg 9,2

Fair Play - Play-off-Wertung: 1. Moser Medical Graz 99ers 9,8 2. EC Red Bull Salzburg 9,8 3. Fehervar AV 19 11,3 ~