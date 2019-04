Leitbörsen in Fernost und Indien schließen ohne klare Richtung

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost und Indien haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 0,48 Prozent auf 22.307,58 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong verlor 0,86 Prozent auf 29.549,50 Einheiten. Der Shanghai Composite verlor deutliche 2,43 Prozent auf 3.123,83 Punkte.

Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 39.068,92 Zählern mit plus 0,04 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney wurde aufgrund eines Börsenfeiertages nicht gehandelt.

In den Fokus rückte am heutigen Handelstag die japanische Notenbank: Sie hält angesichts der niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben.

Unter den Einzelwerten waren in Tokio Nissan erneut schwächer, nachdem der Autohersteller am Vortag eine abgeschwächte Gewinnprognose veröffentlicht hatte. Die Anteilsscheine des Konzerns verloren 1,77 Prozent. Am Vortag hatte das Papier 4,00 Prozent abgegeben.

An die Spitze des Nikkei-225 zogen dagegen die Wertpapiere von DeNA. Die Aktien des IT- und Internetkonzerns sprangen kurz vor Handelsschluss um 5,25 Prozent nach oben. Einer Presseaussendung des Unternehmens zufolge wurde DeNA seitens der Tokyo Stock Exchange und dem japanischen Ministerium für Wirtschaft als „2019 Competitive IT Strategy Company“ ausgezeichnet.

Im Hongkonger Leitindex schlossen die Aktien von Geely Automobile abermals leichter. Nach den deutlichen Verlusten am Vortag, gaben die Anteilsscheine des Autoherstellers am Donnerstag annähernd 5,00 Prozent ab. Ebenfalls mit Abschlägen wurden die Anteilsscheine des Börsenschwergewichts Tencent gehandelt. Sie gaben um 2,60 Prozent nach.

In Indien waren unter den schwächsten Papiere die Aktien von Tata Steel zu sehen. Sie sackten wie Tata Motors um rund 2 Prozent ab. Die schwergewichteten Infosys gaben um 0,50 Prozent ab. Reliance Industries gewannen dagegen klare 1,03 Prozent.