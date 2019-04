Bauernhof-Brand im Bezirk Neunkirchen: Defekter Traktor als Ursache

Thomasberg (APA) - Der Brand des Wirtschaftsgebäudes eines Bauernhofes in Kienegg in der Gemeinde Thomasberg am Dienstagabend (Bezirk Neunkirchen) ist laut Polizei durch einen elektrischen Defekt an einem in der Halle abgestellten Traktor ausgelöst worden. Die Höhe des Schadens war weiter unklar, teilte die Exekutive am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Die Ursachenerhebung wurde vom Landeskriminalamt Niederösterreich durchgeführt. Beigezogen wurden Bezirksbrandermittler sowie ein Sachverständiger des Bundeskriminalamts.

Das Feuer brach am Dienstag gegen 21.30 Uhr aus. Das Objekt wurde zerstört, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und die Stallungen, in denen sich 60 Stiere befanden, wurde verhindert. Im Einsatz standen 200 Mitglieder von 15 Wehren. „Brand aus“ hieß es nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 18.00 Uhr.