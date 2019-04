Schnellabschaltung von Schweizer AKW Leibstadt wegen Störung

Aarau (APA/sda) - Beim AKW Leibstadt in der Schweiz (Kanton Aargau) ist es am frühen Mittwochabend zu einer Schnellabschaltung gekommen. Grund dafür war eine Störung an einem Vordruckregler. Der abgeschaltete Reaktor befinde sich in einem stabilen Zustand. Alle Schutzziele wurden erfüllt, hieß es.