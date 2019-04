Verzögerungen im Zugverkehr wegen Bauarbeiten auf der Tauernbahn

Klagenfurt/Salzburg (APA) - Wegen Bauarbeiten ist von (übermorgen) Samstag bis kommenden Montag die Bahnstrecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Böckstein gesperrt. Wie die ÖBB am Donnerstag in einer Aussendung mitteilten, dauert die Sperre von 27. April, 5.30 Uhr, bis 29. April, 17.00 Uhr. In diesem Bereich wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Fahrpläne zwischen Böckstein und Klagenfurt werden außerdem angepasst: Fernverkehrszüge Richtung Klagenfurt verkehren ab Böckstein später als planmäßig, Fernverkehrszüge Richtung Salzburg haben ab Klagenfurt eine frühere Abfahrtszeit. Internationale Nachtreisezüge werden großräumig über Selzthal umgeleitet, was eine Fahrzeitverlängerung von bis zu drei Stunden bedeutet.

Reisende werden mit Plakaten an den Bahnhöfen sowie über Durchsagen in den Zügen über die Fahrplanänderungen in Kenntnis gesetzt, Informationen gibt es außerdem auf www.oebb.at oder telefonisch beim ÖBB-Kundenservice unter Tel.: 05-1717.

