Wiener Rentenmarkt am Vormittag wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, am späten Vormittag praktisch unverändert zum Vortag notiert. Weder am langen noch am kurzen Ende waren Kursbewegungen auszumachen. Der Euro-Bund-Future zeigte sich marginal tiefer.

Richtungsweisende Konjunkturdaten blieben rar gesät. Im Verlauf könnten allerdings aktuelle Zahlen aus den USA für Bewegung sorgen. So steht am frühen Nachmittag der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im März auf der Agenda. Als Indikator für die Investitionstätigkeit sei dieser Wert auch für die erste Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts ausschlaggebend, schreiben die Experten der Helaba in ihrem Ausblick. Darüber hinaus haben Anleger die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Blick, die ebenfalls am Nachmittag anstehen.

Heute um 11.20 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,69 um 4 Ticks unter dem letzten Settlement von 165,73. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,80, das Tagestief bei 165,60. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 20 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 194.784 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,07 (zuletzt: 1,06) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,27 (0,27) Prozent, die fünfjährige mit -0,23 (-0,23) Prozent und die zweijährige lag bei -0,54 (-0,54) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 44 (zuletzt: 44) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 39 (40) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 7 (6) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsenkurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 110,23 110,51 1,07 44 109,50 Bund 29/02 10 0,75 102,17 102,22 0,27 39 101,86 Bund 24/10 5 0,00 110,37 110,54 -0,23 30 110,25 Bund 21/09 2 3,90 109,68 109,73 -0,54 7 109,68 ~