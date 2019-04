Leichtathletik: Zehnkampf-Europameister Abele sagte Götzis-Start ab

Ulm/Götzis (APA/dpa) - Zehnkampf-Europameister Arthur Abele hat wegen einer Verletzung seinen Start beim Traditions-Meeting in Götzis abgesagt. Der 32-jährige Deutsche laboriert an einer Sprunggelenksverletzung aus der Hallensaison und fehlt damit bei der ersten WM-Qualifikation am 25./26. Mai in Vorarlberg. Das bestätigte Abele dem Internetportal leichtathletik.de.

Für den Goldmedaillengewinner der EM 2018 in Berlin ist es bereits die dritte Götzis-Absage hintereinander. Abele muss nun ganz auf das Mehrkampf-Meeting in Ratingen am 29./30. Juni setzen, um sich sein Ticket für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha Ende September zu sichern.