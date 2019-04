Produktion im Februar gestiegen

Wien (APA) - Die Produktion ist im Februar in Österreich gestiegen. Der arbeitstägig bereinigte Produktionsindex für den Produzierenden Bereich stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,9 Prozent, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Verglichen mit dem Vormonat nahm der Produktionsindex in Österreich saisonal bereinigt um 0,6 Prozent zu.

In der Industrie gab es im Jahresvergleich (arbeitstägig bereinigt) einen Anstieg um 5,1 Prozent, im Baugewerbe von 9,3 Prozent. Nach Verwendungskategorien stieg die Produktion bei den Investitionsgütern um 13,1 Prozent. Zuwächse gab es auch in den Bereichen Energie (plus 4,3 Prozent), kurzlebige Konsumgüter (plus 2,0 Prozent), Vorleistungsgüter (plus 1,3 Prozent), einen Rückgang bei langlebigen Konsumgütern (minus 0,9 Prozent).