Putin verteidigt einfachere Pass-Vergabe an Bürger in Ostukraine

Wladiwostok (APA/Reuters/dpa/AFP) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Streit mit der Regierung in Kiew seine Entscheidung verteidigt, Bürgern der Ostukraine den Erwerb eines russischen Passes zu erleichtern. Dieses Vorgehen sei nichts anderes als das, was Staaten der Europäischen Union längst praktizierten, sagte er am Donnerstag nach einem Gipfeltreffen mit den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Wladiwostok.

Auch Rumänien und Ungarn gewährten Bürgern außerhalb ihres Hoheitsgebietes ihre Staatsbürgerschaft. Es sei seltsam, dass die Ukraine so verärgert auf seine Entscheidung reagiere, sagte Putin. Die Führung in Moskau sei zur Zusammenarbeit mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereit, wenn dieser das internationale Friedensabkommen für die Ostukraine umsetze.

Er wolle zunächst die ersten Schritte der neuen Führung abwarten. „Verstehen ist eine Sache, eine realistische Politik aufzubauen, die den Interessen der Bevölkerung Rechnung trägt, ist eine andere Sache“, sagte er.

Putin ist nach eigenen Angaben zu einer „vollen Wiederherstellung der Beziehungen“ zur Ukraine bereit. „Wir wollen und wir sind bereit, die Beziehungen mit der Ukraine voll wiederherzustellen“, sagte Putin am Donnerstag im ostrussischen Wladiwostok vor Journalisten. Er schränkte jedoch ein, dass Russland dies „nicht unilateral“ tun könne.

Putin hatte am Mittwoch angeordnet, Bürgern in der Ostukraine den Erwerb der russischen Staatsbürgerschaft zu erleichtern. Selenskyj warf Russland daraufhin vor, Krieg gegen die Ukraine zu führen. Der abgewählte, aber noch amtierende Präsident Petro Poroschenko erklärte, Russland verstoße mit dem Angebot der Passvergabe an Ostukrainer gegen internationales Recht. Kritik kam auch seitens der EU, aus Berlin und Paris.

Die Entscheidung sei „ein weiterer Angriff Russlands auf Souveränität der Ukraine“, erklärte ein Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Der Zeitpunkt unmittelbar nach der ukrainischen Präsidentschaftswahl zeige „Russlands Absicht, die Ukraine weiter zu destabilisieren und den Konflikt zu verschärfen“.

Das Auswärtige Amt in Berlin kritisierte Putins Vorgehen. „Gemeinsam mit Frankreich verurteilen wir das russische Dekret. (...) Diese Regionen sind Teil des ukrainischen Staatsgebiets“, hieß es in einem Tweet. „Die Ankündigung Russlands widerspricht Geist und Zielen der Minsker Vereinbarungen. Dies ist das Gegenteil des jetzt dringend gebotenen Beitrags zur Deeskalation.“

Pro-russische Rebellen kontrollieren die Ostukraine seit 2014. Im gleichen Jahr annektierte Russland die ukrainische Halbinsel Krim. Westliche Staaten verhängten deshalb Sanktionen gegen Russland. Die Regierung in Moskau erließ daraufhin ein Embargo für bestimmte Waren aus westlichen Staaten.

Putin sieht indes in der Wahlniederlage von Petro Poroschenko „ein totales Scheitern“ der Politik des ukrainischen Präsidenten. „Ich bin sicher, dass die neue Führung das verstehen sollte“, sagte Putin am Donnerstag in Wladiwostok.

Bei der Abstimmung am vergangenen Sonntag hatte der Schauspieler und Polit-Neuling Selenskyj mit 73,22 Prozent der Stimmen gewonnen. Poroschenko kam auf 24,45 Prozent. Putin äußerte sich dazu zum ersten Mal öffentlich nach der Stichwahl.