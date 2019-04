Rad: Zoidl geht im Sommer auf zweiten Österreich-Rundfahrtssieg los

Wien (APA) - Riccardo Zoidl bestreitet vom 6. bis 12 . Juli die 71. Österreich Radrundfahrt. Sein polnisches CCC-Team stellt den Tour-Sieger von 2013 als Kapitän auf. „Mein Ziel ist klar mein zweiter Rundfahrtssieg“, betonte der 31-jährige Oberösterreicher am Donnerstag in einer Aussendung der Veranstalter, die außerdem noch Radstadt als Startort der 4. Etappe am 10. Juli bekanntgaben.

„Ich fahre nicht den Giro d‘Italia, bestreite stattdessen die Kalifornien-Rundfahrt. Danach habe ich das Okay vom Team bekommen, um mich gezielt auf die Österreich-Rundfahrt vorzubereiten“, verriet Zoidl, der um die große Erwartungshaltung an ihn weiß. „Wenn man einmal die Rundfahrt gewonnen hat, zählt man immer zu den Favoriten. Die Streckenführung, die ich bisher kenne, gefällt mir sehr. Vor allem, dass das Kitzbüheler Horn nicht am zweiten oder dritten Tag, sondern am letzten auf dem Programm steht.“