Strandbad Klagenfurt weitet Rauchverbotszone aus

Klagenfurt (APA) - Das Strandbad Klagenfurt weitet seine Rauchverbotszone aus. Wie die Stadtwerke am Donnerstag in einer Aussendung mitteilten, gelte das Verbot nicht nur wie bisher am Sandstreifen am Wasser, sondern auch auf allen Badebrücken. Auch die Klagenfurter Bäder Loretto und Maiernigg sowie jene in Pörtschach und Krumpendorf bieten rauchfreie Zonen.

Mit dem Rauchverbot auf den Badebrücken möchten die Verantwortlichen nicht nur Brandschäden an den Holzbrettern eindämmen, sondern auch verhindern, dass Zigarettenstummel im Wörthersee landen. Die Klagenfurter Strandbäder werden übrigens am kommenden Mittwoch, dem 1. Mai, in die neue Badesaison starten.