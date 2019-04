Lkw-Abbiegeassistent - Hofer begrüßt ÖTC-Testergebnis

Wien (APA) - Erfreut über das Ergebnis des ÖTC-Tests von vier Lkw-Abbiegeassistenten zeigte sich Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ): „Es ist mehr als positiv, dass es nun zumindest von bestimmten Herstellern funktionierende Abbiegeassistenzsysteme für Nachrüstungen gibt.“ Der verpflichtende Einbau eines Assistenten vor der vom EU-Parlament beschlossenen Einführung 2022 sei nach wie vor nicht geplant.

Dies würde gegen EU-Recht verstoßen, begründete man am Donnerstag im Ministerium auf APA-Nachfrage. Die Typisierung der Lkw sei EU-Sache, es könne Klagen geben, wenn ein Land nun im Alleingang eine Verpflichtung einführe. „Der Weg der EU, die Verpflichtung im Rahmen der Typisierung bereits ein Jahr früher als ursprünglich geplant einzuführen, wird von mir unterstützt“, so Hofer. In der 32. Novelle der Straßenverkehrsordnung werde für Gemeinden die Möglichkeit geschaffen, Rechtsabbiegeverbote für Lkw ohne Abbiegeassistenten zu verordnen. Es müsse „alles getan werden, um die Verkehrssicherheit auf Österreichs Straßen weiter zu erhöhen und die gestiegene Zuverlässigkeit der Assistenzsysteme zu nutzen“, so Hofer. „Im Verkehrsministerium (BMVIT) werden zur Stunde Förderrichtlinien ausgearbeitet, um eine freiwillige Nachrüstung unbürokratisch zu unterstützen.“

In Wien will man - sofern möglich - den Fuhrpark des Magistrats bzw. der Rathaus-Dienststellen ebenfalls mit Abbiegeassistenten ausrüsten. Die Müllabfuhr testet seit Monaten entsprechende Modelle - derzeit werden neun verschiedene Systeme ausprobiert. „Jedes einzelne hat noch ‚Kinderkrankheiten‘“, hieß es am Donnerstag aus dem Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Die MA 48 arbeite aber eng mit den unterschiedlichen Herstellern zusammen, um die Systeme weiter zu optimieren. Denn man sei „wild entschlossen“, alle Lkw so rasch wie möglich nachzurüsten. Man befinde sich im „Fine-Tuning“.

Anlässlich der aktuellen ÖAMTC-Studie werde man sich mit dem Autofahrerclub umgehend austauschen, wurde auf APA-Anfrage im Sima-Büro versichert. Denn alle hätten dasselbe Ziel: „Die Straßen sicherer zu machen und Unfälle zu vermeiden.“