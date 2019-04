Achtjähriger nach Verkehrsunfall in Baden im Krankenhaus gestorben

Baden/Wien (APA) - Der acht Jahre alte Bub, der am Mittwochnachmittag in Baden von einem Kleinbus erfasst und überrollt wurde, ist am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Das Kind erlag im SMZ Ost in Wien seinen schweren Verletzungen, teilte das Stadtpolizeikommando Baden in einer Aussendung mit. Der Achtjährige war auf der Kinderintensivstation betreut worden.

Bereits nach dem Unfall sprach die Exekutive von „lebensgefährlichen Verletzungen“ des Buben. Er wurde unter Reanimation per Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.