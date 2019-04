Schwere Unwetter in Tadschikistan - Tausende in Sicherheit gebracht

Duschanbe (APA/dpa) - Bei schweren Unwettern in zentralasiatischem Tadschikistan sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei Hirten seien in dem verarmten Bergland von einer Schlammlawine überrascht und getötet worden, teilten die Behörden am Donnerstag in der Hauptstadt Duschanbe mit. Sie seien trotz Sturmwarnungen mit ihrem Vieh in den umliegenden Bergen unterwegs gewesen.

Zwei weitere Männer seien in ihren Autos von herabfallenden Steinen und Geröll tödlich verletzt worden. Der Zivilschutz der Ex-Sowjetrepublik brachte rund 6.000 Menschen in Sicherheit. Ein Fluss drohte nach tagelangen Regenfälle mehrere Dörfer zu überfluten. Außerdem wurden die Schulen in den betroffenen Gebieten wegen akuter Hochwassergefahr geschlossen.