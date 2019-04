Rotes Kreuz: Gebiete um Libyens Hauptstadt werden zu Schlachtfeldern

Tripolis (APA/Reuters) - Die humanitäre Situation rund um die libysche Hauptstadt Tripolis verschlechtert sich nach Einschätzung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) dramatisch. „Dicht besiedelte Gebiete verwandeln sich mehr und mehr in Schlachtfelder“, erklärte das IKRK am Donnerstag.

In den Krankenhäusern herrsche chronischer Mangel an medizinischer Ausrüstung, der Strom falle aus und der Betrieb von Wasserpumpanlagen sei eingeschränkt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind in der Region Tripolis in den vergangenen drei Wochen 278 Menschen getötet worden, mehr als 1.300 wurden verletzt. Tausende wurden vertrieben.

Rebellen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar haben eine Offensive auf Tripolis eingeleitet. Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) liefert sich insbesondere im Süden von Tripolis erbitterte Kämpfe gegen die Streitkräfte der international anerkannten Regierung.