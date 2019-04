Nach Raub an Jugendlichem in Wien stellte sich Verdächtiger

Wien (APA) - Nach dem Raub an 19-Jährigen am 11. Februar in der Schererstraße in Wien-Floridsdorf hat sich ein mutmaßlicher Täter gestellt. Nach der Veröffentlichung von Fotos meldete sich ein 21-jähriger Österreicher bei der Polizei. Der zweite Tatverdächtige, ein 21-jähriger türkischer Staatsangehöriger, wurde nach weiteren Ermittlungen ebenfalls festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Dem jungen Mann wurde bei der Tat Handy, Kopfhörer sowie Bargeld geraubt. Außerdem wurde er mit einem Springmesser bedroht. Die Festgenommenen gestanden laut Polizei die Tat zum Teil. Das geraubte Mobiltelefon wurde sichergestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften sämtliche beteiligten Personen dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen sein.