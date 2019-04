74 Jahre Kriegsende - Italien feiert „Tag der Befreiung“

Rom (APA) - Bei Gedenkfeiern anlässlich des 74. Jahrestags der Befreiung Italiens am Ende des Zweiten Weltkrieges und zum Ende der faschistischen „Repubblica Sociale Italiana“ ist es Donnerstag in Italien zu mehreren Demonstrationen gekommen. Italiens Staatschef Sergio Mattarella legte einen Kranz am „Altar des Vaterlandes“ in Rom nieder, wo der für Heimat, Freiheit und Frieden Gefallenen gedacht wurde.

Danach reiste Mattarella nach Vittorio Veneto, wo er an einer Gedenkzeremonie teilnahm. Der Kampf gegen die Nazi-Besatzung bilde das „ethische Fundament“ der italienischen Republik, die aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs entstanden sei, so Mattarella. Der 25. April sei ein Fest der Freiheit und der Hoffnung.

Zugleich warnte der Präsident davor, Freiheit mit dem Versprechen von Ordnung und Schutz zu tauschen. „Die Geschichte lehrt uns, dass wenn Völker ihre Freiheit gegen Ordnung und Schutz tauschen, es zu tragischen und destruktiven Ereignissen kommen kann“, sagte Mattarella.

Eine Demonstration mit zehntausenden Personen und führenden Mitte-Links-Politikern fand am Donnerstagnachmittag in Mailand statt. Angeführt wurde sie von Sozialdemokraten-Chef Nicola Zingaretti und vom Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala. Kundgebungen fanden unter anderem in den Ortschaften statt, in denen die deutschen Nazi-Truppen vor der Kapitulation ihre blutigsten Massaker verübt hatten, wie im toskanischen Sant‘Anna di Stazzema. Hier wurde am 12. August 1944 eines der grausamsten Massaker der deutschen Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg verübt. Angehörige der 16. SS-Panzergrenadierdivision brachten dort 560 Menschen um, darunter viele Frauen, Kinder und alte Menschen.

Am „Tag der Befreiung“ („Anniversario della Liberazione“) am 25. April wird in Italien des Endes der Nazi-Besatzung zwischen 1943 und 1945 gedacht. Italien, das bis 1943 mit Hitler-Deutschland verbündet war, wechselte die Front und zog damit die Rache der Nazis auf sich, die das Land besetzten. Italienische Partisanen erzwangen den Rückzug der Nationalsozialisten aus Mailand am 25. April 1945. Vier Tage später wurden dort auf dem Piazzale Loreto die Leichen von Diktator Benito Mussolini und seiner Geliebten Clara Petacci kopfüber an einer Tankstelle aufgehängt.