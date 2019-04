Deutscher prallte in Tirol beim Skifahren gegen Baum - tot

St. Anton am Arlberg (APA) - Ein 47-jähriger Deutscher ist am Freitag beim Skifahren in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) tödlich verunglückt. Der Mann geriet offenbar in einer leichten Linkskurve aus derzeit nicht bekannter Ursache über den Pistenrand hinaus und prallte gegen einen Baum. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang waren im Gange.