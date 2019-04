Dieter Bohlen sagt die Veröffentlichung seines neuen Albums ab

Berlin (APA/dpa) - Der Sänger und Komponist Dieter Bohlen (65) hat die Veröffentlichung seines geplanten Albums „DB1“ abgesagt, dafür aber eine neue Single angekündigt. Auf seinem Instagram-Account machte er seine Absage per Video offiziell und schrieb: „Es gibt leider kein Album! Zeitlich krieg ich es nicht hin. Sorry! Family First“.

Am Donnerstag folgte ein weiteres Statement: „Danke für Euer Verständnis! Eine Single kommt: Oh Mamacita als Duett von Kay One und mir!“ Es sei ein komplett neuer Song - und er singe ihn das erste Mal in Deutsch.

Vor kurzem hatte Bohlen nach 16 Jahren Konzertpause in Deutschland angekündigt, am 31. August in der Berliner Zitadelle zu spielen und sechs weitere Konzerte in Deutschland zu geben. Außerdem vermeldete er kurz vor Ostern sein neues Album namens „DB1“, das im Juli erscheinen sollte, und postete das geplante Cover auf Instagram.