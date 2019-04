Sechs französische Kajakfahrer am Bodensee gekentert

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger Seepolizei und die deutsche Wasserschutzpolizei haben am Donnerstag eine Gruppe von Kajakfahrern aus dem Bodensee gerettet. Die sechs Personen aus Frankreich paddelten vom Neuen Rhein aus auf den Bodensee und wollten diesen bei stürmischen Bedingungen queren, gerieten jedoch wegen der ein bis zwei Meter hohen Wellen und starken Windes in Schwierigkeiten, informierte die Polizei.

Die sechs Franzosen fuhren gegen 14.15 Uhr auf dem Neuen Rhein in Richtung Rheinmündung auf den Bodensee. Sie planten nach der Querung des Gewässers, am deutschen Seeufer im Bereich Friedrichshafen (Baden-Württemberg) an Land zu gehen und dort zu übernachten. Wegen des Sturms wagten sich aber zwei Fahrer nicht hinaus auf den Bodensee. Ein Fahrer ging an der linken Rheinmündung an Land, eine weitere Fahrerin landete auf einer Sandbank an. Sie wurden von der Vorarlberger Polizei aufgenommen und zur Seedienststelle Hard (Bezirk Bregenz) gebracht.

Zwei weitere Kajakfahrer der Gruppe mussten mitten auf dem See von der deutschen Wasserpolizei gerettet werden, sie waren zuvor mehrfach gekentert. Zwei weitere schafften es ans deutsche Ufer. Die vier Wassersportler wurden ebenfalls nach Hard gebracht. Verletzt wurde niemand.