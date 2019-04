Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gibt nach

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Freitagvormittag etwas nachgegeben. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 74,01 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 74,35 Dollar.

Nachdem der Transport von Rohöl über eine wichtige Ölpipeline aus Russland vorübergehend wegen Verunreinigung unterbrochen werden musste, gab es am Donnerstag Aufschläge zu sehen. Am Nachmittag setzten dann Gewinnmitnahmen ein.

Polen und Deutschland haben die Annahme des verunreinigten Öls verweigert, da es von den Raffinerien nicht verarbeitet werden kann. Am Freitag wollen sich Vertreter Polens, Russlands, Weißrusslands und der Ukraine in Minsk treffen, um über eine Problemlösung zu sprechen, schreiben die Experten der Commerzbank in ihrer jüngsten Markteinschätzung. Russland habe zugesagt, ab Beginn der kommenden Woche wieder „sauberes“ Öl über die Pipeline liefern zu wollen. Bis dahin fehlen wegen der Pipelineschließung täglich ca. 700 Tsd. Barrel Rohöl.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 74,04 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 73,43 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold hat sich von seinem Vier-Monatstief am Dienstag leicht erholt. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.281,09 Dollar (nach 1.278,60 Dollar am Donnerstag) gehandelt.