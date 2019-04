Nach Einbruch in Kärnten Täter in Salzburg geschnappt

Klagenfurt/Tamsweg (APA) - Die Polizei hat drei Einbrecher geschnappt, die Anfang der Woche in Spittal/Drau aus einem Lebensmittelmarkt einen Standtresor gestohlen habe. Die Männer, sie stammen aus Litauen, wurden in Tamsweg von der Polizei erwischt, als sie den Tresor gerade mit einem Winkelschleifer aufschneiden wollten.

Das Trio, zwei sind 32 Jahre alt, einer 35, hatte eine Woche davor bereits einmal in ein Geschäft in Spittal eingebrochen. Damals schnitten sie den Tresor an Ort und Stelle auf, sie stahlen Bargeld, Werkzeuge und Kleidung. Die drei Männer waren mit Mietwagen aus Litauen in Österreich unterwegs, auf die sie gefälschte deutsche Kennzeichen montiert hatten. Alle drei wurden festgenommen, sie sitzen nun in Klagenfurt in Untersuchungshaft.