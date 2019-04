Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 29.04. bis 04.05.

Wien (APA) - Die neue Woche bringt eine Fülle an Erstquartalsergebnissen. Außerdem stehen die Verbund-Hauptversammlung und eine EuGH-Entscheidung zu CETA am Programm. Die US-Fed hält eine Zinssitzung ab. Auch die heimischen Arbeitsmarktzahlen April sind zu erwarten.

Von den Baukonzernen Strabag und Porr sowie von der Telekom Austria kommen am Montag die Jahresauftaktzahlen. Die Asfinag legt ihre Jahresbilanz vor, auch das Patentamt - und in Linz die Raiffeisenlandesbank OÖ. Philips und der Google-Mutter Alphabet berichten über das erste Quartal.

AUA, AG, ams und Palfinger berichten am Dienstag über ihren Geschäftsgang von Jänner bis März. Das Wifo plant seine erste Schätzung für die BIP-Entwicklung im ersten Quartal. Die Statistik Austria publiziert die Jahreszahlen 2018 der heimischen Zivilluftfahrt. Bei der Verbund-HV legt AR-Chef Roiss wie schon länger geplant seine Funktion vorzeitig zurück. Vom EuGH in Luxemburg kommt eine Entscheidung zum CETA-Handelsabkommen, nämlich dazu, ob die geplanten Schiedsgerichte mit EU-Recht vereinbar sind. Apple-, GM- und McDonald‘s-Zahlen kommen aus den USA.

Am Mittwoch, den 1. Mai, tagt ungeachtet des „Tags der Arbeit“ der Offenmarktausschuss der US-Notenbank, anschließend gibt Fed-Chef Powell das mittlerweile regelmäßige Pressegespräch.

Die Arbeitsmarktdaten für April und die Andritz-Quartalszahlen stehen für Donnerstag am Programm, ebenso die Volkswirtschaftliche Tagung der Nationalbank mit OeNB-Gouverneur Nowotny und Finanzminister Löger. In Deutschland berichtet Volkswagen (VW) über sein erstes Geschäftsquartal.

OMV und Erste Group berichten am Freitag übers erste Quartal. In den USA stehen die auch für die Fed-Geldpolitik relevanten Arbeitsmarktdaten April an.

APA - Termine von Mo, 29.04.19 bis Fr, 03.05.19

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Montag, 29. April 2019

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Petro Welt Technologies AG (früher C.A.T. oil AG) „Jahresbericht 2018“

* 08:30 WI WB Bilanz-PK Porr AG „Geschäftsjahr 2018“ mit CEO Strauss, CFO Sauer, COO Wenkenbach, COO Stiegler - 7:30 Jahreszahlen

- 09:00 WI AI IT Konferenz Agenda Austria „Agenda Europe 2035“ u.a. mit Justizminister Moser, Molterer (Geschäftsführender Direktor EFSI) (Anmeldung erforderlich) http://go.apa.at/MqG8A8EU

- WI AI IT 19:30 Diskussion der EU-Spitzenkandidaten „Herausforderungen und Strategien zur Schaffung eines gemeinsamen digitalen Europas. Was kann Österreich dazu beitragen?“ mit Regner (SPÖ), Karas (ÖVP), Vilimsky (FPÖ), Kogler (Die Grünen), Gamon (NEOS), Voggenhuber (JETZT)(Anmeldung erforderlich) http://go.apa.at/MqG8A8EU

* 10:00 WI CI II Bilanz-PK Asfinag „Geschäftsjahr 2018“ mit Vorstand Fiala, Vorstand Hufnagl

* 10:00 WI CI XI PK Patentamt „Jahresbericht - Bilanz über Erfindungen, Ideenklau, Technologietrends“ u.a. mit Infrastrukturminister Hofer, Präs. Karepova (Patentamt), CEO Reissner (Enpulsion), GF Reitinger (Frend), CEO List (AVL List GmbH)

* 10:00 WI OeNB-Vize-Gouverneur Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank) im Klub der Wirtschaftspublizisten

* 10:00 WI WB Bilanz-PK Strabag SE „Ergebnis Geschäftsjahr 2018 - Ausblick“ mit Vorstandsvors. Birtel, Finanzvorstand Harder - 07:30 Ergebnis-Bekanntgabe

- 18:00 WI II XI Podiumsdiskussion Universität Wien - Institut für Innovationen und Digitalisierung im Recht „Algorithmen in der Arbeitsvermittlung“ u.a. mit Dekan Gansterer (Institut für Informatik), Univ.Prof. Mazal (Institut für Arbeits- und Sozialrecht), Wilk (AMS) https://tinyurl.com/yy2l9wd3

* 19:00 WI WB IT Bekanntgabe Telekom Austria „Ergebnis 1. Quartal 2019“

- 19:30 WI Veranstaltung Travel Industry Club „Die Sharing Economy“ mit GF Lambol (myTaxi), GF Pfisterer (Net-Hotels), Präs. Novotny (Wiener Appartementvermieter Vereinigung)(Anmeldung erforderlich)(kostenpflichtig)

KÄRNTEN

Klagenfurt

- 12:00 WI PK Wirtschaftskammer Kärnten (WK) „Chance Digitalisierung - Wie wir den Wandel nutzen“ und „Tag der Arbeitgeber“ mit BM Schramböck (ÖVP), Timo Springer (IV Kärnten), Jürgen Mandl (WK Kärnten)

OBERÖSTERREICH

Linz

- 09:00 WI PK Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) „WK-Fachkräfteradar und neue Wege zur Fachkräftesicherung am Standort OÖ“ mit Bundes-WK-Präs. Mahrer, WKOÖ-Präs. Hummer, AMS OÖ-GF Straßer, Landesstellenleiterin Deu (Sozialministeriumsservice)

* 13:30 WI PK Raiffeisenlandesbank OÖ (RLB OÖ) „Jahresbilanz“ mit GD Schaller

* 17:00 WI PK Miba AG „Geschäftsjahr 2018/19“ mit CEO Mitterbauer, CFO Hofer (mit Sende-Sperrfrist 1.5.)

SALZBURG

Salzburg

* 10:00 WI II PG Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) „Amtsübergabe in der Wirtschaftskammer Salzburg“ mit Präsident Steindl, design. Präsident Rosenstatter, Kammerdirektor Pammer

STEIERMARK

Graz

- 10:00 WI PG Wirtschaftskammer Steiermark „Präsentation des steirischen Selbstständigkeits-Index zum Tag der Arbeit(-geber)“ mit Präs. Herk, Dir. Dernoscheg

Leibnitz

- 10:00 WI PK Land Stmk., Stadtgemeinde „Aufbruch in ein neues Zeitalter der Abfallwirtschaft - Österreichs modernster Ressourcenpark eröffnet“ mit LR Seitinger (ÖVP), Obmann Neubauer, Bgm. Leitenberger (SPÖ)

NIEDERLANDE

Eindhoven

* 07:00 WA Bekanntgabe Philips „Ergebnis 1. Quartal“

USA

Mountain View

* 22:02 WA IT Bekanntgabe Alphabet (Google-Holding) „Ergebnis 1. Quartal“

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Dienstag, 30. April 2019

WIEN

* WI Bekanntgabe Austrian Airlines AG (AUA) „Ergebnis 1. Quartal“

* WI WB Bekanntgabe AMAG „Ergebnis 1. Quartal“

* WI WB Bekanntgabe Palfinger AG „Ergebnis 1. Quartal“

* WI WB Bekanntgabe Rath AG „Jahresfinanzbericht 2018“

* WI WB Bekanntgabe Unternehmens Invest AG (UIAG) „Jahresfinanzbericht 2018“

* 07:30 WI WB Bekanntgabe ams AG (früher: austriamicrosystems) „Ergebnis 1. Quartal“ - 10:00 Telefonkonferenz

* 09:00 WI Wifo veröffentlicht Schnellschätzung zum österreichischen BIP im 1. Quartal

* 09:00 WI CI Bekanntgabe Statistik Austria „Kommerzielle Zivilluftfahrt in Österreich 2018“

- 10:00 WI CI Pressefrühstück Esterhazy Betriebe GmbH über aktuelle Themen der Land- und Forstwirtschaft sowie des Naturschutzes mit Grün (Pannatura), Hörmer (Ja! Natürlich), Traudtner (Bio Austria Burgenland), Felber (Bäckerei Felber), Payer (Amuse Bouche)

* 10:00 WI WB Bekanntgabe Marinomed „Geschäftsbericht 2018“

* 10:30 WI WB o HV Verbund AG - AR-Chef Gerhard Roiss legt seine Funktion vorzeitig mit Ablauf der Hauptversammlung zurück

* 11:00 WI PK Miba AG „Geschäftsjahr 2018/19“ mit CEO Mitterbauer, CFO Hofer (mit Sende-Sperrfrist 1.5.)

- 11:00 WI Eröffnung Haus der Wiener Wirtschaft mit WKÖ-Präs. Mahrer, Bundesmin. Schramböck, WKW-Präs. Ruck, Wiener Bgm. Ludwig, Wiener Stadtrat Hanke (Anmeldung erforderlich)

- 11:00 WI WB o HV BAWAG

- 18:00 WI XI Veranstaltung Fakultät der Wirtschaftswissenschaften „Die Jobs der Zukunft - Wie viele können mit?“ (Anmeldung erforderlich)

NIEDERÖSTERREICH

Bad Erlach

* 10:00 WI Pressefrühstück „Neues Führungstrio von List GC und Zukunftspläne“ mit Ludwiger-List (Sprecherin der Geschäftsführung), GF Zraunig und Leinemann

Kienberg bei Gaming

- 09:00 WI PG Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) „Tag der Arbeitgeber“ mit WKNÖ-Präs. Zwazl, Snoeren (General Manager Industrial Gas Europe bei Worthington Industries)

Schwechat

- 07:30 WI CI Presseempfang Flughafen Wien AG anl. Start einer Direktverbindung von Air Canada zwischen Wien und Toronto u.a. mit Vice President Gallardo (Air Canada), Vorstand Jäger (Flughafen Wien)

OBERÖSTERREICH

Eferding

- 11:45 WI PK Land Oberösterreich „Landesrat Achleitner on Tour - im Gespräch im Bezirk Eferding“ mit LR Achleitner (ÖVP)

STEIERMARK

Premstätten

- 09:00 WI CI PG Landwirtschaftskammer Steiermark „Woche der Landwirtschaft: Ohne Plastik, bitte! Wer isst, ist Teil der Landwirtschaft“ u.a. mit Kammerobmann Kohlfürst, Bezirksbäuerin Auer, Hillebrand

VORARLBERG

Bregenz

* 10:00 WI PK Raiffeisenlandesbank Vorarlberg“ Bilanz 2018“ mit u.a. Vorstand Hopfner

EUROPÄISCHE UNION

Luxemburg

* 09:30 WA AA WI EuGH-Entscheidung zum CETA-Handelsabkommen - EuGH prüfte, ob die geplanten Schiedsgerichte mit EU-Recht vereinbar sind

* 11:00 WA Bekanntgabe Eurozone-BIP 1. Quartal (1. Veröffentlichung)

DEUTSCHLAND

Frankfurt

* 07:30 WA Bekanntgabe Lufthansa „Ergebnis 1. Quartal“ - 11:00 Telefonkonferenz

USA

Cupertino (Kalifornien)

* 22:30 WA Bekanntgabe Apple „Ergebnis 2. Quartal“

Detroit

* 13:30 WA Bekanntgabe General Motors (GM) „Ergebnis 1. Quartal“

Oak Brook (Illinois)

* 14:00 WA Bekanntgabe McDonald‘s „Ergebnis 1. Quartal“

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Mittwoch, 01. Mai 2019

Wien/Frankfurt/London/Zürich

- WI WA

WB Feiertagsbedingt bleiben heute u.a. folgende Börsen geschlossen: Wien, Frankfurt, Zürich, London, Paris, Amsterdam, Mailand, Madrid, Shanghai, Hongkong, Seoul, Tokio - US-Börsen geöffnet

USA

* 20:00 WA US-Notenbank Fed gibt Zinsbeschluss nach Tagung des Offenmarktausschusses (FOMC) bekannt - 20:30 PK mit Fed-Chef Powell

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Donnerstag, 02. Mai 2019

WIEN

* WI II Bekanntgabe Arbeitsmarktdaten April

* WI WB Bekanntgabe Andritz AG „Ergebnis 1. Quartal“

* 09:00 WI AI Volkswirtschaftliche Tagung Oesterreichische Nationalbank (OeNB) „European Economic and Monetary Union: The first and the next 20 years“ u.a. mit OeNB-Gouverneur Nowotny, Präsident de Haan (SUERF), Finanzminister Löger, ehem. EZB-Präsident Trichet, Haber (Fiskalrat) http://go.apa.at/gdEZ79Ze (02.05.-03.05.)

- 10:00 WI PG „Start des jö Bonus Club“ mit GF Kittinger, GF Rauch

- 15:00 WI II Hauptausschuss des Nationalrates u.a. Ausfuhrförderungsgesetz, Finanzmarktstabilitätsgesetz

NIEDERÖSTERREICH

St. Pölten

- 11:00 WI PG Spar „Grundsteinlegung für Ausbau des Tann-Fleischwerks in St. Pölten“ mit u.a. Vorstandsdirektor Reisch, GF Huber, LH Mikl-Leitner (ÖVP), Bgm. Stadler (SPÖ)

OBERÖSTERREICH

Grieskirchen

* 10:00 WI Spatenstich Kröswang „Erweiterung des Logistikzentrums und Bürogebäudes“ mit u. a. Geschäftsführer Kröswang

Linz

- 11:00 WI PK WK Linz-Stadt „Passantenfrequenz der Linzer Einkaufsstraßen“ mit u.a. Obmann Schobesberger, Vbgm. Baier (ÖVP)

EU/RUMÄNIEN

Bukarest

- 08:00 WA AA Informeller EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit (2.-3.5.) (Ortszeit: 09:00 Uhr GMT+3)

DEUTSCHLAND

Wolfsburg

* 07:30 WA Bekanntgabe Volkswagen (VW) „Ergebnis 1. Quartal“

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Freitag, 03. Mai 2019

WIEN

* 07:00 WI WB Bekanntgabe OMV AG „Ergebnis 1. Quartal“ - 10:00 Internetpräsentation durch CEO Seele (http://omv-streaming.com/omv/2019-05-03/)

* 07:30 WI WB Bekanntgabe Erste Group „Ergebnis 1. Quartal“

- 09:00 WI Volkswirtschaftliche Tagung Oesterreichische Nationalbank (OeNB) „European Economic and Monetary Union: The first and the next 20 years“ u.a. mit OeNB-Dir. Pribil, Bindseil (EZB) http://go.apa.at/gdEZ79Ze (02.05.-03.05.)

- 18:30 WI AI Veranstaltung Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) „Karl Polanyi and Globalization‘s Wrong Turn“ mit Dani Rodrik (Harvard‘s John F. Kennedy School of Government)(Anmeldung erforderlich) - im Rahmen der (International Karl Polanyi Conference 2019“, 1./2.5. Budapest, 3.-5.5. Wien - http://www.karlpolanyisociety.com/events/conference-2019/

NIEDERÖSTERREICH

Schwechat

- 11:00 WI WB o HV Flughafen Wien AG

SALZBURG

Seekirchen

- 09:30 WI CI PG Salzburger Landwirtschaft „Wissen, wo‘s herkommt - Lebensmittel aus Salzburg“ mit u.a. Agrar-LR Schwaiger, Landwirtschaftskammerpräsident Quehenberger, Bauernberger (GF SLT)

RUMÄNIEN

Bukarest

- 08:00 WA AA Informeller EU-Rat Wettbewerbsfähigkeit (2.-3.5.)(Ortszeit: 09:00 Uhr GMT+3)

USA

Washington

* 14:30 WA Bekanntgabe US-Arbeitsmarktdaten April