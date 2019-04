Uber will bei Börsengang 9 Mrd. Dollar einnehmen

New York/San Francisco (APA/dpa-AFX/Reuters) - Der US-Fahrdienstvermittlers Uber will bei seinem Börsengang bis zu 9 Mrd. Dollar (8 Mrd. Euro) einnehmen. Das Unternehmen legte die Preisspanne für die Papiere am Freitag auf 44 bis 50 US-Dollar fest, wie aus einer Pflichtmitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Insgesamt will Uber 180 Millionen Anteilsscheine bei Anlegern platzieren, wodurch je nach erzieltem Stückpreis ein Erlös von 7,9 bis 9,0 Mrd. Dollar herauskäme.

Als Gesamtbewertung des Unternehmens sind 90 Mrd. Dollar geplant. Das Börsendebüt in New York wird dann für Anfang Mai erwartet. Es wäre das größte seit dem des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba im Jahr 2014.

Zudem steigt der Zahlungsdienstsleister Paypal bei dem Fahrdienstvermittler ein. Im Rahmen einer Privatplatzierung werde Paypal Uber-Aktien für rund 500 Mio. Dollar erwerben, teilte Uber mit. Die Firmen wollten zudem Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei Zahlungsdienstleistungen wie der digitalen Geldbörse prüfen.

