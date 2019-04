Hypo Oberösterreich 2018 profitierte von zu hohen Heta-Rückstellungen

Linz (APA) - Die Hypo OÖ hat 2018 - nach einer Delle 2017 - ihren Jahresüberschuss vor Steuern um 66 Prozent von 12,09 auf 20,06 Mio. Euro gesteigert. Für heuer erwartet Generaldirektor Andreas Mitterlehner wieder ein „stabiles Ergebnis“, aber unter dem Niveau von 2018. Grund dafür seien vier unverhoffte Millionen, die im abgelaufenen Jahr aufgrund nicht benötigter Heta-Rückstellungen zurückgeflossen sind.

Darüber hinaus macht Mitterlehner ein gestiegenes Finanzierungsvolumen, eine „ausgezeichnete“ Risikolage und ein zufriedenstellendes Wertpapiergeschäft für den Überschuss verantwortlich. Die Bilanzsumme der Hypo beträgt 7,77 Mrd. (2017: 7,76 Mrd.) Euro. Das Kernkapital betrug per Jahresende 2018 rund 427 Mio. Euro, die Kernkapitalquote sank von 14,7 auf 14,3 Prozent.

Das Ausleihvolumen sank von 5,66 auf 5,56 Mrd. Euro, weil man bewusst kurzfristige Finanzierungsrahmen reduziert habe. Das langfristige Ausleihvolumen stieg hingegen um 1,1 Prozent auf 5,14 Mrd. Euro. Rund 70 Prozent davon entfallen auf den Bereich Wohnbau. Stolz ist Mitterlehner auf die niedrigen Wertberichtigungen von lediglich 9,6 Mio. Euro, was einer Quote von 0,2 Prozent entspreche. Weiter anhaltend ist laut Mitterlehner der Trend zu Fixzins-Krediten. Da kein Zinsanstieg in Sicht sei, würden die Konditionen weiter attraktiv bleiben. Die Spar- und Giroeinlagen der Kunden stiegen um 0,52 Prozent auf 1,754 Mrd. Euro.

Nach einem Urteil des Landesgerichts Steyr, wonach nicht nur private Kreditnehmer, sondern auch Städte und Gemeinden Anspruch auf Rückzahlung zu viel bezahlter Zinsen, die sich in Folge eines negativen Referenzzinssatzes ergeben, haben, will Mitterlehner nun erst einmal den Instanzenzug abwarten. Bisher geht er aufgrund des Urteils nicht zwingend davon aus, dass in der Frage der Negativzinsen Nichtverbraucher und Verbraucher pauschal gleich gestellt seien.

