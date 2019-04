Sturz bei Reinigungsarbeiten: Niederösterreicherin aus Pool gerettet

Wiener Neustadt (APA) - In Wiener Neustadt ist eine Frau am Freitag aus ihrem leeren Swimmingpool gerettet worden. Sie war bei Reinigungsarbeiten gestürzt und konnte das Becken nicht mehr selbstständig verlassen, teilte die örtliche Feuerwehr in einer Aussendung mit. Die Frau wurde durch einen Notarzt sediert und von den Helfern mit einer auf einem Steckleiter-Teil fixierten Rutschtrage herausgehoben.

„Ein Stemmen aus dem 1,60 Meter tiefen Pool wäre zu gefährlich“, sagte Einsatzleiter Thomas Malecek zur Bergung mit der eigens konstruierten Vorrichtung. Die Frau sei damit schonend gerettet worden. Sie wurde im Anschluss in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.