Dachstein Tourismus und OÖ Seilbahnholding erhalten neuen Chef

Linz (APA) - Die Dachstein Tourismus AG (DAG) wird mit 1. August einen neuen Vorstand und die OÖ Seilbahnholding einen neuen Geschäftsführer erhalten. Der Linzer Markus Bürger wird in beiden Funktionen Alfred Bruckschlögl nachfolgen, der mit Mitte des Jahres in den Ruhestand tritt, gab Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) als Eigentümervertreter am Freitag in einer Presseaussendung bekannt.

Der 47-Jährige, der seit rund 20 Jahren in der Reisebüro-Branche tätig ist, ging als Erstgereihter von rund 50 Bewerbern hervor, wobei acht in die engere Auswahl gekommen waren, erklärte Wirtschaftslandesrat und Aufsichtsrats-Vorsitzender der OÖ Seilbahnholding Markus Achleitner (ÖVP). Soziallandesrätin und Aufsichtsrats-Vorsitzende der DAG Birgit Gerstorfer (SPÖ) bedankte sich bei Bruckschlögl für dessen langjährige Verdienste bei der Leitung der beiden Unternehmen.