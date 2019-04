Kirchlich-Pädagogische Hochschule Graz erhält neue Rektorin

Graz (APA) - Die Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz (KPH) erhält ab dem Herbstsemester eine neue Leitung: Vizerektorin Andrea Seel wird Nachfolgerin von Siegfried Barones. Der Diözesanbischof von Graz-Seckau, Wilhelm Krautwaschl, begründete seine Personalentscheidung in einer Aussendung der Diözese mit den „vielseitigen Qualitäten“ Seels, die der Ausbildung am Campus Augustinum zu Gute kommen würden.

Die gebürtige Linzerin (geb. 23. Juli 1962) ist Absolventin der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz und eines Pädagogikstudiums an der Universität Graz. 2001 übernahm Seel die Leitung des Instituts für Forschung und Entwicklung an der pädagogischen Akademie. Ab 2006 fungierte sie als Vizerektorin für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von literarischen Lehrern und sonstigen pädagogischen Berufen an der KPH Graz im neu gegründeten Bildungszentrum Augustinum. Seel ist seit 2015 auch Vorstandsmitglied der Internationalen Gesellschaft für Schulpraktische Professionalisierung (IGSP). Sie ist verheiratet und Mutter zweier Söhne.

Die KPH Graz bildet Lehrkräfte für katholische Religion an Pflichtschulen aus. Für Religion an Volksschulen ist sie die Alleinanbieterin in der Verbundregion Steiermark, Burgenland und Kärnten.