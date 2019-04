Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Die meisten Österreicher sehen sich als Europäer

Linz - Die meisten Österreicher sehen sich nicht nur als Österreicher, sondern auch als Europäer. Das bedeutet, dass sie sich nicht nur mit den Menschen im Land verbunden sehen, sondern mit allen Menschen in Europa. Mehr als 80 Prozent zählten sich selbst in einer Umfrage zu Europäern. In der Umfrage wurden Österreicher auch nach Dingen gefragt, die Europa gegenüber dem Rest der Welt auszeichnen. 16 Prozent nannten zum Beispiel Kultur und Geschichte, 15 Prozent Lebensqualität. 8 Prozent halten Frieden für ein wichtiges Merkmal von Europa.

Es gibt keine neuen 500-Euro-Scheine mehr

Wien/Frankfurt - Ab Freitag gibt die österreichische Nationalbank keine neuen 500-Euro-Scheine mehr aus. Wer aber noch einen 500-Euro-Schein zu Hause hat, kann damit immer noch bezahlen und gegen andere Euro-Scheine tauschen. Zurzeit gibt es in Österreich fast 7 Millionen 500-Euro-Scheine. Weil aber keine neuen mehr gedruckt werden, wird es irgendwann keine 500-Euro-Scheine mehr geben. Dann wird der 200-Euro-Schein der höchste Euro-Geldschein sein.

Viele Väter wollen gerne weniger arbeiten

Wien - Viele Eltern würden gerne weniger arbeiten. Bei Vätern sind das 45 Prozent. Bei Müttern würden gerne 33 Prozent weniger arbeiten. Aber auch Menschen ohne Kinder hätten gerne mehr Freizeit. Es gibt bereits viele Menschen, die nur Teilzeit arbeiten. Das heißt, dass sie weniger als 40 Stunden in der Woche arbeiten. Menschen mit Teilzeit-Arbeit sind mit ihrer Arbeitszeit mehr zufrieden. Ihnen gefällt die Freizeit und der geringere Zeitdruck. Sie finden es aber schlecht, dass man weniger Aufstiegs-Chancen hat und ihre Arbeit weniger anerkannt wird.

Die Wiener Mariahilfer Straße erhält eigene Poller

Wien - In Wien gibt es am Rathausplatz und in der Kärntner Straße sogenannte Poller. Poller sind massive Stangen, die im Boden verankert sind. In Zukunft soll auch die Mariahilfer Straße solche Poller bekommen. Poller sind so massiv und fest im Boden, dass sie jedes Auto und jeden Lkw aufhalten können. Das soll verhindern, dass Menschen absichtlich von Fahrzeugen überfahren werden. Es ist nämlich schon an anderen Orten vorgekommen, dass Terroristen absichtlich mit Autos oder Lkws in Menschen-Mengen gefahren sind.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++