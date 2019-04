EU-Wahl - EVP-Chef Daul schließt Allianz mit Salvinis Lega aus

Rom (APA) - Der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Joseph Daul, hat eine Allianz mit der italienischen Lega um Innenminister Matteo Salvini nach den EU-Parlamentswahlen Ende Mai entschieden ausgeschlossen. Im Interview mit der französischen Tageszeitung „Le Monde“ (Freitagsausgabe) schloss Daul auch Allianzen mit anderen populistischen Bewegungen im EU-Parlament aus.

Er setze sich für eine breite Koalition demokratischer Parteien ein, betonte der Franzose und forderte:“Alle demokratischen Parteien sollen zusammenarbeiten und eine breite Koalition im EU-Parlament aufbauen. Diese Koalition soll breiter als jene sein, die wir bisher mit den Sozialdemokraten aufgebaut haben.“

In dem von Salvini ins Leben gerufenen Wahlbündnis „Europäische Allianz der Völker und Nationen“ befindet sich auch die FPÖ. Zu den Mitgliedern gehören unter anderem auch Marine Le Pens Rassemblement National (RN), die deutsche AfD (Alternative für Deutschland) um Jörg Meuthen, die finnische Partei „Die wahren Finnen“ und die Dänische Volkspartei (DF).

Daul beschuldigte Salvini, Italien in die Rezession gestürzt zu haben. Seitdem die populistische Regierung aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung die Führung Italiens übernommen habe, sei Italien wieder in die Wirtschaftskrise gestürzt. „Wer die Lage in Italien mit seinen finanziellen Problemen beobachtet, überlegt es sich zwei Mal, sich mit Salvini zu verbünden“, so Daul.