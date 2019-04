Radsport: Alps-Tour-Doppelsieg für Sky zum Abschluss

Bozen (APA) - Pawel Siwakow und Tao Geoghegan Hart haben dem Sky-Rennstall im letzten Rennen vor dem Hauptsponsor- und Namenswechsel einen Doppelsieg bei der Tour of the Alps beschert. Das Duo verteidigte am Freitag auf dem letzten Abschnitt von Kaltern nach Bozen seine Führung trotz einiger Attacken von Vincenzo Nibali. Der Italiener landete zwei Wochen vor dem Giro d‘Italia hinter dem Sky-Duo auf Platz drei.

Die teils verregnete Schlussetappe ging an den Italiener Fausto Masnada (Team Androni), der sich bei seinem zweiten Sieg nach jenem auf der dritten Etappe vor seinem kolumbianischen Fluchtgefährten Carlos Quintero (Manzana) durchsetzte.

Nibalis Helfer Hermann Pernsteiner verlor im letzten langen Anstieg den Anschluss an die Gruppe um seinen Kapitän, Siwakow und Chris Froome, der neuerlich für seine jungen Teamkollegen arbeitete. Ab 1. Mai tritt der Rennstall des vierfachen Tour-de-France-Siegers unter dem Namen des neuen Geldgebers Ineos an.