Museum Liaunig startet am Sonntag „herzlichst in die Zukunft“

Neuhaus (APA) - Das Museum Liaunig in Neuhaus in Kärnten startet am Sonntag mit drei Ausstellungen in die Saison. In der Hauptausstellung werden unter dem Titel „Der Zukunft herzlichst gewidmet“ rund 200 Werke von 100 Künstlern aus der Sammlung des Industriellen Herbert Liaunig ausgestellt, darunter auch Stücke, die noch nicht gezeigt wurden. Dazu kommt eine Sonderausstellung zu Wolfgang Holleghas 90. Geburtstag.

Kurator Günther Oberhollenzer und ihm selbst war es ein Anliegen, ältere und neuere Werke einander gegenüberzustellen, sagte Peter Liaunig anlässlich einer Presseführung in dem Privatmuseum am Freitag. „Daraus entstehen Dialoge, auf die man sich einlassen sollte.“ Schnell ergibt sich dieser etwa bei zwei Werken von Hubert Schmalix und Herbert Boeckl, die jeweils in eigener Manier eine Darstellung eines Wasserfalls von einem beinahe identisch an den Leinwandrand gestellten Baum begrenzen lassen - obwohl 90 Jahre zwischen der Entstehung der Bilder liegen.

Und so darf sich der Betrachter auf die Suche nach den Parallelen begeben, ob sie farblicher Natur sind, der Perspektive, dem Motiv oder der Formensprache folgen. Der rote Faden verläuft dabei durch die Räumlichkeiten eines architektonisch außergewöhnlichen Baus, der den Werken mit teils gigantischen Ausmaßen noch einmal mehr an Wirkung verleiht - von Rudolf Polanszkys großflächigen Metallcollagen über viele Künstler etwa auch aus der klassischen Moderne bis hin zum surreal anmutenden Kunst-Stegosaurus ohne Kopf (Hans Schabus „Klub Europa“).

Die Hollegha-Ausstellung „Alte Freunde“ ist bis Juli zu sehen. Dabei werden farbenprächtige Werke, teils auch frühe Arbeiten, aus der Sammlung gezeigt, aber auch neue Bilder aus den vergangenen beiden Jahren, die teilweise in die Liaunig-Sammlung aufgenommen werden. Die Ausstellung umfasst auch einzelne Zeichnungen des Künstlers, die als Teil des Schaffensprozesses sonst oft entsorgt werden.

Im August wird sie gegen eine Schau mit Werken von Kurt Kocherscheidt ausgetauscht. Außerdem gibt es eine Sonderausstellung von Peter Baum im Grafiktrakt zu sehen, weiters werden aus den historischen Sammlungen Kunstwerke gezeigt: „Gold der Akan“, „Europäisches Silber 1490 - 1830“ und „Briefmarken der österreichischen Monarchie 1850 - 1867“. Als „Sonusiade“ sind zudem vier musikalische Matineen geplant, den Auftakt machen am Sonntag zur Eröffnung Bernarda Fink und das Hugo Wolf Quartett.

(S E R V I C E - „Der Zukunft herzlichst gewidmet“. Ausstellung im Museum Liaunig, 9155 Neuhaus 41. Eröffnung am 28. April. Geöffnet bis 31. Oktober, jeweils Mittwoch bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr. Führungen jeweils um 11.00 und um 14.00 Uhr angeboten. http://www.museumliaunig.at)