Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis fällt auf sein Wochentief

Wien (APA) - Der US-Ölpreis ist am Freitag im späten europäischen Handel auf sein Wochentief gefallen. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 62,93 Dollar und damit um deutliche 3,50 Prozent weniger als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 71,98 Dollar gehandelt.

Bis Donnerstag hatten die Ölpreise kräftig zugelegt, nachdem die US-Regierung am Montag eine Verschärfung der Sanktionen gegen das OPEC-Mitglied Iran angekündigt hatte. Außerdem hatte die Schließung einer wichtigen Ölpipeline, die russisches Öl zu westlichen Abnehmern liefert, die Preise gestützt. Der Brent-Ölpreis war zeitweise bis auf 75,60 Dollar je Barrel gestiegen. Am Donnerstagnachmittag setzen dann Gewinnmitnahmen ein.

Kurz vor dem Wochenende dürfte die Fördermenge in den USA wieder stärker in den Fokus rücken. Am Abend werden neue Daten zur Entwicklung der Förderanlagen in den USA erwartet. Am Markt wird mit einem leichten Rückgang der aktiven Bohrlöcher gerechnet.

Gold hat seine Vormittagsgewinne wieder abgegeben. Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.279,50 Dollar und damit kaum bewegt gegenüber dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.278,60 Dollar.

Liste ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 71,98 74,35 -3,19 WTI 62,93 65,21 -3,50 OPEC-Daily 74,04 73,43 +0,83 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.279,50 1.278,60 +0,07 Silber 15,07 14,95 +0,80 Platin 897,84 887,08 +1,21 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 109,65 109,90 -0,23 Kakao 2.294,00 2.294,00 +0,00 Zucker 339,90 340,10 -0,06 Mais 165,00 164,25 +0,46 Sojabohnen 856,88 859,25 -0,28 Weizen 173,25 171,25 +1,17 ~