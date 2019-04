Vorarlberg-Wahl: Freiheitliche fixierten Bezirkswahllisten

Bregenz (APA) - Die Vorarlberger FPÖ hat am Freitag die Bezirkslisten für die Vorarlberger Landtagswahl im Herbst 2019 fixiert. An der Spitze steht in allen vier Bezirken Landesparteiobmann Christof Bitschi. Der Landesparteivorstand habe die Bezirkswahllisten am Freitagnachmittag einstimmig bestätigt, informierte die Partei.

Man habe „die besten Köpfe für Vorarlberg“ versammelt, erklärte Landesgeschäftsführer Christian Klien. Nicht ganz die Hälfte - 32 von 72 Kandidaten - seien neue Gesichter. Landesparteiobmann Bitschi sah eine gute Mischung aus erfahrenen und neuen Kräften. Er freue sich, dass sich viele Vorarlberger dazu entschlossen hätten, erstmals für die Freiheitlichen anzutreten. „Die Vorarlberger Politik braucht diesen frischen Wind“, betonte Bitschi.

Die bisherigen Abgeordneten Landtagsvizepräsident Ernst Hagen und Cornelia Michalke werden aus Altersgründen nicht mehr antreten. Auf Bitschi folgen in allen Bezirken bewährte Landtagsmandatare wie Hubert Kinz (Bezirk Bregenz), Joachim Weixlbaumer (Bezirk Bludenz), Klubobmann Daniel Allgäuer (Bezirk Feldkirch) und der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger (Bezirk Dornbirn).

Im Bezirk Dornbirn findet sich nach der Landtagsabgeordneten Nicole Hosp der ehemalige ORF-Moderator und Landtagsquereinsteiger Christoph Waibel nur mehr an vierter Stelle, er wird laut Bitschi „ordentlich rennen“ müssen. Chancen auf einen Einzug ausrechnen dürfen sich der Hörbranzer Vizebürgermeister Josef Siebmacher und die Feldkircherin Andrea Kerbleder, die in den Bezirken Bregenz bzw. Feldkirch an dritter Stelle gereiht sind. Die Landeslisten werden laut Klien voraussichtlich im Juni beschlossen.

Die FPÖ erzielte bei der Landtagswahl 2014 eine Zustimmung von 23,40 Prozent und ist seither mit neun Abgeordneten im Landesparlament vertreten. Jeweils zwei Grundmandate erreichte die FPÖ damals in den Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch, eines im Bezirk Bludenz. Zwei Abgeordnete zogen über die Landesliste ein.

