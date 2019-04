Fußball: Bolton-Profis streiken wegen ausstehender Zahlungen

Bolton (APA/Reuters) - Die Spieler des englischen Fußball-Zweitligisten Bolton Wanderers sind in den Streik getreten und wollen zu ihren letzten zwei Saisonpartien in der Championship nicht mehr antreten. Das berichteten britische Medien am Freitag. Grund für diese Vorgehensweise sind ausstehende Gehaltszahlungen.

Der frühere Premier-League-Club Bolton, der schon seit längerem mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat, liegt derzeit an 23. und vorletzter Stelle und hat keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.