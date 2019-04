Fußball: Nächste Partie Montenegros nach Rassismus-Eklat ohne Fans

Podgorica (APA/dpa) - Nach den Rassismus-Vorfällen in der Partie gegen England muss die Fußball-Nationalmannschaft Montenegros ihr nächstes Heimspiel nach eigenen Angaben ohne Zuschauer bestreiten. Das Match in der EM-Qualifikation gegen Kosovo im Juni finde unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, teilte der Verband am Freitag mit.

Beim 5:1-Sieg Englands Ende März in Podgorica hatten montenegrinische Fans den englischen Teamspieler Danny Rose rassistisch beleidigt. England hatte die Vorfälle anschließend gemeldet und die Europäische Fußball-Union (UEFA) daraufhin Ermittlungen eingeleitet. Der Verband Montenegros wurde nun zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro belegt, weil Fans während der Partie gegen England Pyrotechnik abgebrannt und Gegenstände auf das Spielfeld geworfen hatten.