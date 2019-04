Wien (APA) - Die Wiener Börse geht am Freitag den vierten Verlusttag in Folge aus dem Handel. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Donnerstag-Schluss (3.244,47) um 16,71 Punkte oder 0,52 Prozent auf 3.227,76 Zähler. Gegenüber Ultimo 2018 liegt der ATX per heute 481,98 Punkte oder 17,55 Prozent im Plus. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,48 Prozent oder 7,87 Punkten bei 1.625,61 Einheiten.

Als Spitzenreiter im ATX Prime zeigten sich die Aktien von Warimpex mit einem Plus von 5,86 Prozent. Trotz eines Nettoverlusts nach den ersten drei Quartalen schaffte der Immobilien-Entwickler 2018 im Gesamtjahr doch noch einen kleinen Gewinn und möchte auch erneut eine Dividende zahlen.

Das Tageshoch erreichte der ATX zu Handelsbeginn mit 3.244,53 Zählern. Das Tagestief lag knapp vor 11.30 Uhr bei 3.212,46 Zählern. Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung zwölf Titel mit höheren Kursen, 23 mit tieferen und zwei unverändert.

Gehandelt wurden im prime market 3.546.936 (Vortag: 2.935.771) Stück Aktien (Einfachzählung). Umsatzstärkste Aktie war Erste Group mit 551.692 Stück Aktien. Wertmäßig kam heute ein Umsatz im prime market (Doppelzählung) von 106,591 (87,983) Mio. Euro zu Stande, wovon 19,98 Mio. Euro allein auf Erste Group entfielen.

