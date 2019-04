Polizei in Zypern auf der Suche nach Opfern eines Serienmörders

Nikosia (APA/AFP) - Behörden auf Zypern haben am Freitag zwei Seen nach den Leichen dreier Frauen und eines Mädchens durchkämmt, die ein mutmaßlicher Serienmörder dort versteckt haben soll. „Wir suchen Schritt für Schritt mit Tauchern“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Im Fokus der Suche lagen zwei Baggerseen südwestlich der Hauptstadt Nikosia.

Der 35-jährige Verdächtige soll die Tötung von sieben ausländischen Frauen und Kindern gestanden haben. Mitte April waren bereits die Leichen von zwei Frauen in einem verlassenen Schacht gefunden worden. Ein deutscher Tourist entdeckte die erste Tote, als er Fotos in der Gegend machte. Am Donnerstag hatte der Verdächtige, lokalen Medien zufolge ein Offizier der zypriotischen Armee, die Ermittler zu einem Brunnen auf einem Schießplatz nahe Nikosia geführt, wo sie die dritte Leiche fanden.

Auch am Freitag begleitete der als „erster Serienmörder Zyperns“ bezeichnete Mann die Polizei zu den beiden Seen, um die Einsatzkräfte bei der Bergung der Leichen anzuleiten. Die Seen sind ein beliebtes Ausflugsgebiet. Die trüben Gewässer sind nach anhaltenden Regenfällen angeschwollen, was die Suche zusätzlich erschwert.