USA begrüßen Anstoß für Wiederbelebung nordirischer Einheitsregierung

Washington (APA/AFP) - Die USA haben die Ankündigung neuer Gespräche über eine Wiederbelebung der Einheitsregierung in Nordirland begrüßt. „Wir ermutigen die politischen Führer in Nordirland, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um die Regionalregierung wiederherzustellen“, teilte das Weiße Haus am Freitag mit.

Die Koalition zwischen der katholisch-republikanischen Sinn-Fein-Partei und der mit ihr lange verfeindeten protestantischen Democratic Unionist Party (DUP) war im Jänner 2017 zerbrochen.

Am Freitag kündigten Großbritannien und Irland Gespräche über eine Wiederbelebung der nordirischen Einheitsregierung an. Auslöser für die neuen Bemühungen war der gewaltsame Tod der nordirischen Journalistin Lyra McKee, die Mitte April bei Ausschreitungen im nordirischen Derry in die Schusslinie geraten war. Bei ihrer Trauerfeier waren neben der britischen Premierministerin Theresa May und ihrem irischen Kollegen Leo Varadkar auch Vertreter der sechs größten Parteien Nordirlands anwesend.