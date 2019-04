„Holzhören & Herzstimmen“ bei „wellenklaenge“-Festival in Lunz am See

Lunz am See (APA) - „Holzhören & Herzstimmen“ lautet das diesjährige Motto beim „wellenklaenge“-Festival in Lunz am See (Bezirk Scheibbs). Von 12. bis 27. Juli treten Künstler aus Kammermusik über Jazz und Volksmusik bis zu Indie auf, die sich laut einer Ausendung „auf kreative Weise mit der inspirierenden Beziehung zwischen Natur und Mensch auseinandersetzen“.

Als Highlights des diesjährigen Konzertprogramms unter Intendanz von Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer wurden die österreichische Jazzband Shake Stew, die schwedische Singer/Songwriterin Lena Willemark, das sardische Vokalensemble Cuncordu e Tenore de Orosei mit dem Cellisten Ernst Reijseger, die iranische Jazzformation Golnar & Mahan sowie die Eröffnung mit dem Love Tree Ensemble angekündigt. Veranstaltungsort ist die Seebühne. Außerdem können Teilnehmer in mehrtägigen Workshops Musiktraditionen besser kennenlernen, gemeinsam im Ensemble neue Werke kreieren oder lernen, eigene Stücke zu komponieren.

Das Festival für zeitgenössische Strömungen in Niederösterreich wurde 1997 ins Leben gerufen. „Der Lunzer See gibt eine unübertreffliche Naturkulisse für ein Festival ab, das sich die Freiheit nimmt, im kleinen Rahmen Experimente zu ermöglichen und neue Wege in der Performance zu suchen“, hieß es in einer Aussendung.

(S E R V I C E - Festival „wellenklaenge“, Lunz am See, 12. bis 27. Juli, www.wellenklaenge.at)