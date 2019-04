16-jähriger Steirer bedrohte Mädchen mit Butterfly-Messer

Kirchberg an der Raab (APA) - Ein 16-jähriger Steirer hat laut Polizei am Mittwoch in Kirchberg (Bezirk Südoststeiermark) eine 14-Jährige zu berauben versucht. Er bedrohte das Mädchen mit einem Butterfly-Messer. Die 14-Jährige erstattete am Freitag Anzeige, der 16-Jährige zeigte sich bei der Vernehmung geständig. Er gestand auch weitere ähnliche Zwischenfälle, er wird angezeigt.