Eishockey: Viertelfinal-Auftaktsiege für San Jose und Carolina

New York/San Jose (Kalifornien) (APA/Reuters/sda) - Die San Jose Sharks und die Carolina Hurricanes sind erfolgreich ins Play-off-Viertelfinale der National Hockey League gestartet. San Jose setzte sich gegen die Colorado Avalanche zuhause mit 5:2 durch, Carolina siegte bei den New York Islanders 1:0 nach Verlängerung.

Die Sharks drehten wie bereits im ersten verrückten letzten Spiel des Achtelfinales gegen Las Vegas (5:4-Sieg nach 0:3-Rückstand) erneut eine Partie spektakulär. Zweimal gerieten sie in Rückstand, ehe sie mit drei Toren innerhalb von neun Minuten im zweiten Drittel mit 4:2 in Führung gingen.

Nur einen Treffer gab es in Brooklyn. Und der kam erst 4:04 Minuten nach Beginn der Verlängerung durch Jordan Staal. Für beide Teams war es ein rares Ereignis: Ein 1:0-Spiel in der Overtime erlebten die Hurricanes zum ersten Mal überhaupt, die Islanders zum zweiten Mal bzw. erstmals seit 1979.

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Freitag - Play-off, Viertelfinale (best of seven): Eastern Conference: New York Islanders - Carolina Hurricanes 0:1 n.V - Stand in der Serie 0:1.

Western Conference: San Jose Sharks - Colorado Avalanche 5:2 - 1:0.