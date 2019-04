Alkolenker verursachte in der Steiermark Frontalcrash: Zwei Verletzte

Weinitzen (APA) - Ein 23 Jahre alter Autolenker hat am Samstag in der Früh in Weinitzen (Bezirk Graz-Umgebung) einen Frontalzusammenstoß verursacht. Dabei wurden die Insassen des entgegenkommenden Autos verletzt. Die beiden wurden ins Spital gebracht. Der 23-Jährige aus dem Bezirk Weiz war nach Angaben der Polizei alkoholisiert.

Der 23-Jährige war auf der Niederschöcklstraße in Weinitzen unterwegs, als er laut eigenen Angaben aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Lenker des entgegenkommenden Autos, ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung, konnte nicht mehr ausweichen, die beiden Fahrzeuge krachten frontal ineinander. Dabei wurden der 59-Jährige und seine 68 Jahre alte Beifahrerin verletzt. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Graz geflogen, die Frau wurde mit der Rettung ins LKH gebracht. Der 23-Jährige kam mit dem Schrecken davon.