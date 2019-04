Formel 1: Leclerc auch im letzten Training in Baku Schnellster

Baku (APA/dpa) - Charles Leclerc hat am Samstag im letzten Training vor dem Qualifying zum Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan in Baku Bestzeit aufgestellt. Der Monegasse lag 0,198 Sekunden vor seinem deutschen Ferrari-Stallrivalen Sebastian Vettel, dies war auch bereits im einzigen zu Ende gefahrenen Freitag-Training so. Der WM-Führende und Vorjahressieger Lewis Hamilton (GBR) kam im Mercedes auf Platz fünf.

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen (NED) landete auf Platz drei, Valtteri Bottas (FIN) im zweiten Silberpfeil auf Rang vier.