Hockey: ÖHV-Herren unterlagen in Olympia-Quali-Turnier Kanada 1:2

Kuala Lumpur (APA) - Die österreichischen Hockey-Herren haben ihr zweites Match im Olympia-Vorqualifikationsturnier in Kuala Lumpur gegen Kanada mit 1:2 (0:0) verloren. Den Treffer für das ÖHV-Team, der letztlich nur noch Ergebniskosmetik bedeutete, erzielte in der 53. Minute Leon Thörnblom. Die erste Partie am Freitag gegen Weißrussland war 5:0 gewonnen worden.

Im Kampf um den Einzug in die letzte Qualifikationsrunde für die Sommerspiele 2020 wartet am Montag Wales, das am Samstag noch gegen Weißrussland spielte. Nur der Gruppensieger kommt weiter.