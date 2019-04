Putin bietet China Öllieferungen bei Ausfällen durch US-Politik an

Peking (APA/Reuters) - Russland bietet an, bei möglichen Ausfällen der Ölimporte in China einzuspringen. Man sei bereit, die chinesische Nachfrage zu befriedigen, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag in Peking beim Gipfel zum chinesischen Handelsprojekt Seidenstraße.

Allerdings habe er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping keine Ölfragen erörtert, sagte er vor dem Hintergrund von US-Bemühungen, Ölexporte aus dem Iran zu stoppen. Das russische Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass Russland mit dem Öl-Förderkartell OPEC Vereinbarungen über Fördermengen habe, die bis Juni gelten würden.

China hat wegen US-Drohungen gegen Abnehmer von iranischem Öl formell Protest eingelegt. Die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt warnte, dies werde zur Unruhe im Nahen Osten und auf den Energiemärkten beitragen. US-Präsident Donald Trump will iranische Ölexporte ab Anfang Mai komplett verhindern und droht Käufern mit US-Sanktionen. Davon betroffen sind China, Indien, Japan, Südkorea, die Türkei, Italien und Griechenland.

Putin erklärte, er habe keine Signale von OPEC-Mitgliedern erhalten, dass die derzeitigen Absprachen zur Verknappung des Ölangebots aufgekündigt werden sollten. Er hoffe, dass Saudi-Arabien seine Produktion nicht hochfahren werden, um mögliche Einschränkungen iranischer Exporte auszugleichen. Saudi-Arabien hatte die US-Sanktionen gegen seinen Erzfeind in der Region begrüßt.