Ring von Lego-Fälschern in China zerschlagen

Billund/Shanghai (APA/AFP) - In China ist ein Fälscherring ausgehoben worden, der massenweise Lego-Plagiate produziert hatte. Das Gelände der Firma Lepin im südchinesischen Shenzhen sei durchsucht worden, berichtete die Polizei von Shanghai am Freitag. Die Polizei habe Fälschungen im Wert von 200 Millionen Yuan (26,6 Millionen Euro) beschlagnahmt. An mehr als zehn Fließbändern seien 90 Produktserien hergestellt worden.

Die Fälschungen seien der Polizei im Oktober 2018 aufgefallen, teilten die Behörden mit. Die „Lepin-Steine auf dem Markt waren denen von Lego extrem ähnlich“, hieß es. Demnach kopierte die Firma die Spielsteine nach Entwürfen von Lego und verkaufte sie dann in ganz China.

Bilder von der Razzia, die die Polizei in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, zeigten Produkte, die dem dänischen Original bemerkenswert glichen. Eine „Star Wars“-Fälschung wurde „Star Plan“ genannt, ein Bausatz mit Bezug zum neuen Film „Lego Movie 2“ wurde unter dem Namen „The Lepin Bricks 2“ verkauft.

Ausländische Firmen beschweren sich seit langem über das nachlässige Vorgehen gegen Produktpiraterie in China. Um die Beilegung seines Handelsstreits mit den USA bemüht, hat Peking versprochen, Urheberrechte besser zu schützen.

