Schwimmen: ATUS-Graz-Trophy 1 - Österreichischer Rekord durch Gigler

Graz (APA) - Heiko Gigler vom FK Spittal hat am Samstag in den Vorläufen der ATUS Graz Trophy der Schwimmer in Graz einen neuen österreichischen Rekord über 50 m Kraul aufgestellt. Er verbesserte die seit 2017 von Bernhard Reitshammer gehaltene Bestmarke um 14/100 Sekunden auf 22,60, Reitshammer wurde in 22,82 Vorlauf-Zweiter.