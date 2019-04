Wiener SPÖ-Parteitag: Künftig nur mehr alle zwei Jahre

Wien (APA) - Die Wiener SPÖ wird bei ihrem 74. Landesparteitag im Laufe des Samstagnachmittags in der Messe eine weitreichende Änderung beschließen - was eben diese Veranstaltung betrifft: Künftig soll sie nur mehr alle zwei Jahre stattfinden. Ein entsprechender Antrag zur Änderung der Statuten wurde vom Vorstand eingebracht und wird voraussichtlich von den rund 1.000 Delegierten mehrheitlich angenommen.

„Es geht um Effizienz und Flexibilität“, erklärte ein Parteisprecher auf APA-Nachfrage nach den Gründen für die Änderung. Als Alternative - also für jene Jahre, in denen der Parteitag nicht abgehalten wird - wird mit den heute abgesegneten Statutenänderungen auch eine neue Veranstaltung eingeführt, die Wiener Konferenz. Diese sei „kleiner und kompakter“, so der Sprecher.

Der Unterschied zwischen den beiden Veranstaltungen: Der Landesparteitag bleibt mit rund 1.000 teilnehmenden Delegierten weiter die größte Veranstaltung der Wiener Sozialdemokraten. Bei dieser werden personelle Entscheidungen getroffen und wie bisher Anträge und Berichte abgesegnet und diskutiert.

Die Wiener Konferenz findet im kleineren Rahmen, mit „mehreren hundert Teilnehmern“ statt. Auch im Rahmen des neuen Gremiums werden „alle Teile der Partei repräsentiert“ sein, versprach der Sprecher. Laut den abgeänderten Statuten soll die Veranstaltung der „Information und Meinungsbildung“ dienen und bei aktuellen und politischen Belangen einberufen werden können.

Ihren Ärger über die Änderung tat im Vorfeld des heutigen Parteitags die parteikritische Sektion 8 kund, die ein Problem mit der Einführung der Wiener Konferenz hat. „Sie macht die SPÖ noch mehr zur Funktionärspartei“, ärgerte sie sich auf Twitter. „Anstatt mehr Parteidemokratie zu wagen, werden die Entscheidungsgremien der Wiener SPÖ verkleinert, die Möglichkeiten für einfache Mitglieder, Gehör zu finden, werden weniger.“

